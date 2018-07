Rock nicht nur für ältere Semester

Von Christoph Weber

Musik Die Jojo-Weber-Band steht am Freitag auf der Haigerer Marktplatzbühne

Die größten und besten Rock- und Pop-Songs der vergangenen 40 Jahre verspricht die Jojo-Weber-Band, die am Freitag auf der Marktplatzbühne vor dem Rathaus auftritt. (Foto: privat)

Haiger „UnArt“ hat am vergangenen Freitag bei „Freitags live in Haiger“ mit rund 2000 Besuchern die Messlatte schon einmal sehr hoch gelegt. Bei der zweiten Runde der Open-Air-Serie hat am Freitag, 27. Juli, die Jojo-Weber-Band wohl ebenfalls beste Rahmenbedingungen.