Rollerfahrer verunglückt

Der in Linden lebende 42-Jährige geriet gegen 17.50 Uhr in einer Linkskurve nach rechts von der Staße ab, fuhr durch den Straßengraben und landete in einem Gebüsch. Nach einer ersten Untersuchung hat er sich dabei ein Schlüsselbein und mehrere Rippen gebrochen. Da der Verdacht bestand, dass er unter Alkoholeinfluss stand, ordneten Herborner Polizisten eine Blutentnahme an, die in einem Krankenhaus vorgenommen wurde. Zudem ist der Unfallfahrer laut Polizei derzeit nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis für den Roller. Den Schaden an dem Zweirad beziffert die Polizei auf mindestens 500 Euro. (w)