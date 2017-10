Von Katrin Weber

Rotes Kreuz darf Pfleger ausbilden

Gesundheit Kreisverband Dillkreis zertifiziert / Kurs startet am 21. November

DILLENBURG Ohne Schulabschluss in den Arbeitsmarkt einsteigen? Das Rote Kreuz im Dillkreis macht es möglich: Es bietet Kurse an, in denen sich Menschen ohne Schulabschluss und Quereinsteiger als „Helfer in der Pflege“ oder Alltagsbegleiter ausbilden lassen können.

