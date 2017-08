Rückstaus wie in alten Dillenburger Zeiten

VERKEHR Der Grund sind die Bauarbeiten in der Kasseler Straße

DILLENBURG Viele heimische Autofahrer werden aktuell an frühere Zeiten erinnert, in denen sich an der nördlichen Einfahrt von Dillenburg auf der Bundesstraße 277 der Verkehr oft staute. Dies wiederholt sich derzeit regelmäßig.

Copyright © mittelhessen.de 2017