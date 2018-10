Saisonabschluss am Schlossberg

Auf die Besucher warten neben einer geballten Ladung erlebbarer Geschichte auch einige Schmankerl. So gibt es im Wilhelmsturm Herzhaftes vom Bäcker und Metzger sowie Süßes aus der Confiserie zum Nulltarif. Alles stammt aus heimischer Produktion.

Geplant sind Kasemattenführungen in regelmäßigen Abständen. Eine Unter-Tage-Runde dauert etwa eine Stunde. Die Museen Wilhelmsturm und Villa Grün können ohne Führung erkundet werden.

Neben den unterirdischen Verteidigungsanlagen können die Besucher auf über 100 Quadratmetern im Erdgeschoss der Villa Grün die neue Dauerausstellung „Industrie heute“ bewundern. Die Bonner Gesellschaft „ConCultura“ hat mit bewährter Sachkunde und in akribischer Detailplanung im Auftrag der Oranienstadt Dillenburg die zahlreichen Ausstellungsobjekte von acht Firmen und der Industrie- und Handelskammer Lahn-Dill ansprechend in Szene gesetzt. Im Untergeschoss präsentiert sich auf 200 Quadratmetern die Dauerausstellung „Rohstoffe und Bergbau der Region“. Der Besucher begibt sich gleichsam symbolisch „unter Tage“, wenn er vom Erdgeschoss die Treppe in die Kellerräume hinabsteigt.

Am Fuße des Schlossberges geht der Hubertusmarkt in die dritte Runde

Die Sonderausstellung „Schloss und Festung Dillenburg zur Zeit Catharina Helena Dörriens“ anlässlich des 300. Geburtstages der Botanikerin und Erzieherin ist an diesem Tag im Erdgeschoss zum letzten Mal zu besichtigen. Im Wilhelmsturm ist die Geschichte der Oranier dokumentiert.

Wilhelmsturm, Villa Grün und Kasematten sind an diesem Tag durchgehend von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Für 4 Euro (Erwachsene/Kinder 2 Euro) können der Wilhelmsturm und die Villa Grün besucht werden, ebenfalls 4 Euro (Erwachsene/Kinder 2 Euro) kostet eine Führung durch die Kasematten. Das Paket „Wilhelmsturm, Villa Grün, Kasematten“ wird für 7 Euro (Erwachsene/Kinder 3,50 Euro) angeboten.

Am Fuße des Schlossbergs wird in der Dillenburger Altstadt der Hubertusmarkt von 10 bis 18 Uhr fortgesetzt. Hier präsentieren rund 80 lokale, regionale und überregionale Händler ihre Waren. Zwischen den Verkaufsständen werden an verschiedenen Stationen kulinarische Köstlichkeiten angeboten. Neben dem Pfeilewerfen für die kleinen und großen Besucher dreht für die Kinder Karussell seine Runden. (red)