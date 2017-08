Von Katrin Weber

Schäfer hüten um die Wette

WETTBEWERB Kombination aus Fachveranstaltung und Geselligkeit am Burger Sportplatz

HERBORN-BURG Die Arbeitsgemeinschaft zur Zucht Altdeutscher Hütehunde (AAH) veranstaltet ihr Sommerfest mit Landesleistungshüten in Burg. Am Sonntag, 20. August, können die Vierbeiner bei der Arbeit am Sportplatz beobachtet werden.

Copyright © mittelhessen.de 2017