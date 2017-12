Schaffe, schaffe, Häusle baue

Statistik Zahlen für 2017 liegen vor

Mittenaar In Mittenaar wird wieder mehr gebaut: 26 Bauanträge sind in diesem Jahr bei der Gemeinde gestellt worden. Zum Vergleich: In den Vorjahren waren es lediglich zwischen 15 und 17 Anträge.

