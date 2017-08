Schließung des Gestütes abgewendet

ENTSCHEIDUNG Hengste müssen gehen, der Reibetrieb bleibt bestehen

DILLENBURG Die Schließung des Dillenburger Landgestüts ist abgewendet. Das teilten das Hessische Umweltministerium und die Stadt Dillenburg in einer gemeinsamen Presseerklärung mit.

Das heißt aber nicht, dass alles bleibt, wie es ist: "Weil die Hengstzucht aus Dillenburg seit Jahren an Bedeutung verliert, hat sich das Land entschlossen, die Hengsthaltung im Landgestüt aufzugeben. Damit kann künftig der Reit- und Fahrbetrieb aufrecht erhalten bleiben“, sagt die Ministerin. Die Stuten und Wallache in der Wilhelmstraße werden also bleiben, der eigentliche Gestütsbetrieb wird aufgegeben.