Schluss mit Autos in der Fußgängerzone

PARLAMENT Versenkbare Poller installieren

Dillenburg Viele Autofahrer halten sich in der Fußgängerzone in Dillenburg nicht an die Regeln und sind mit ihren Fahrzeugen außerhalb der zulässigen Zeiten unterwegs. Damit soll Schluss sein.

