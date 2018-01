Schmierereien verunstalten Bahnhofsgebäude

Herborn Schmierereien im Herborner Bahnhofsgebäude: Unbekannte haben die Wände in der Bahnhofshalle verunstaltet.

Im gesamten Gebäude finden sich mit schwarzem Filzstift geschriebene Sprüche. Selbst die Rückseite der Treppe, die in den ersten Stock führt, ist – vermutlich während der Feiertage – beschrieben worden.

Im Herborner Rathaus prüfen die Verantwortlichen derzeit, ob die Stadt Strafanzeige gegen Unbekannt stellt, teilte Bürgermeister Hans Benner (SPD) auf Anfrage mit. Allerdings seien die letzten Anzeigen dieser Art alle „im Sande verlaufen“.

Der Schaden soll laut Benner so schnell wie möglich behoben werden. Derzeit werde geprüft, in welcher Form das geschehen soll. Der Bürgermeister bedauerte, dass es immer wieder solche Vorkommnisse gebe.

Mit einer Videoüberwachung des Bahnhofs, über die die Stadtverordneten in ihrer nächsten Sitzung entscheiden werden, könne in der Zukunft hoffentlich ein Riegel vorgeschoben werden, so Benner. (np/te/Fotos: Eckel)