Schmuck bei Überfall geraubt

Die Polizei sucht nach einem Überfall auf eine Herborner Goldschmiede die beiden Räuber, die eine Mitarbeiterin überwältigten, Schmuck aus den Regalen in einem Rucksack verstauten und dann flüchteten. (Archivfoto: Naumann)

Herborn Bei einem Überfall am Donnerstagmittag auf eine Herborner Goldschmiede in der Ottostraße haben zei Männer die Mitarbeiterin angegriffen und Schmuckstücke geraubt. Der Wert der Beute ist nochoffen.

Gegen 12.20 Uhr betraten die Männer den Laden. Sie überwältigten eine Mitarbeiterin, schütteten aus Schubladen Schmuck in einen Rucksack und rannten davon.

Ein Räuber war etwa 1,70 Meter groß, korpulent und hatte kurze dunkle Haare. Er war mit einem grünen Pullover und eine orange-braunen Hose bekleidet. Dieser Täter sprach nur englisch. Sein Komplize war kleiner (1,60 bis 1,65 Meter) hatte eine kurze schwarze Stoppelfrisur, ein kantiges Gesicht mit einem spitzen Kinn. Er war komplett dunkel gekleidet und trug den Rucksack, in dem der Schmuck landete.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Überfall gegen 12.20 Uhr in der Ottostraße beobachtet haben, die Angaben zu den beiden Räubern machen können und den möglicherweise nach der Tat zwei schnell rennende Männer in der in der Herborner Innenstadt aufgefallen sind. Hinweise erbittet die Kriminalpolizei Dillenburger unter (0 27 71) 90 70. (red)