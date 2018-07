Schön und gelb und giftig

Kathi Heidemann engagiert sich seit Jahren im Vorgehen gegen das Jakobskreuzkraut. Sie fährt zu Geschäften in der Region, in denen beispielsweise Pferdehalter ihre Ausrüstung kaufen, und fragt, ob sie dort die Informationen vom Arbeitskreis Kreuzkraut auslegen darf. „Für Pferde kann das Jakobskreuzkraut tödlich sein“, weiß sie.

In den Wiesen ist die Pflanze teilweise sehr stark verbreitet: „Manche Fläche sieht aus wie ein Rapsfeld, aber sieht man genauer hin, dann ist es das Jakobskreuzkraut.“ Die gelb blühende Pflanze sieht schön aus. Auch Gartenbesitzer lassen sie oft ahnungslos wachsen.

Doch warum ist das Jakobskreuzkraut gefährlich? Es enthält die Pflanzengiftstoffe Pyrrolizidnalkaloide (PS). Sie verlieren auch getrocknet nicht ihre Giftigkeit und gelangen beim Mähen in die Heuballen, die als Futter verwertet werden. In den Rund- oder Quaderballen erkennt man das Kraut nicht mehr, das Pferd frisst die Pflanze mit. Anders auf der Wiese: Dort lassen die meisten Tiere das Kraut stehen. Außer für Pferde ist es auch für Kühe, Ziegen, Schafe, Vögel und den Menschen gefährlich, sagt Heidemann. Beispielsweise dann, wenn sich jemand aus den Blüten Tee zubereitet oder sie in Erzeugnissen wie Honig landen. „Es kann Allergien hervorrufen“, sagt Heidemann.

Es wächst in Wiesen, an Straßenrändern, links und rechts der Bundesstraße 277 bei Sinn beispielsweise, an den Autobahnen – das Jakobskreuzkraut ist weit verbreitet. „Es wächst sogar da, wo sonst nichts wächst“, erläutert Heidemann die Unempfindlichkeit des Krauts. Es solle keinesfalls absichtlich verbreitet werden.

Die Expertin empfiehlt beispielsweise eine Hangbefestigung an Autobahnen mit 100 Prozent Jakobskreuzkraut-freier Grasmischung, die Kontrolle von Wegesrändern und die Sichtung und Vernichtung der Pflanze auf und neben dem eigenen Grundstück. Dabei helfe nur eines – die Pflanze rauszureißen.

Info: Jakobskreuzkraut

Das Jakobskreuzkraut wird bis zu 1,40 Meter hoch. Es blüht in der Zeit von Juni bis September. Das Jakobskreuzkraut ist gut erkennbar. Wenn es blüht, dann stehen meistens die alten Stängel aus den Wiesen hoch. Es blüht gelb, der Blütenmittelpunkt ist fast orange. Die Blüte selbst hat meistens 13 Blütenblätter. Die Blätter am Stängel sind fast wie Federn. Ab dem Alter von sechs bis sieben Wochen entwickeln die Pflanzen einen unangenehmen Geruch und bitter schmeckende Stoffe. Diese Warnstoffe verliert der Korbblütler in getrocknetem Zustand nicht. Infos gibt es auf der Internetseite des Arbeitskreises Jakobskreuzkraut (Hildesheim): www.ak-kreuzkraut.de. (kaw)