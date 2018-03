Von Klaus-Dieter Schwedt

Schönes rund um das Osterfest sehen

Ausstellung Sechs Hobbykünstlerinnen zeigen in der Donsbacher „Alten Schmiede“ ihre Handwerkskunst

Dillenburg-Donsbach Trotz des Wintereinbruchs ist in der „Alten Schmiede“ in Donsbach am Wochenende der Frühling eingekehrt. Dorthin hatte der „Arbeitskreis Alte Schmiede“ zu seiner beliebten Osterausstellung eingeladen.

Copyright © mittelhessen.de 2018