Schornsteinfeger helfen Antonia und John

Antonia leidet unter der seltenen und kaum erforschten Stoffwechselkrankheit Leukodystrophie. Auch ihr kleiner Bruder John besitzt den Gendefekt. Knapp ein Jahr nach einer Knochenmarkspende treten aber glücklicherweise noch keine Symptome bei ihm auf. Die Eltern der beiden hoffen, dass das auch weiter so bleibt.

Um die Familie in ihrem Kampf gegen die tückische Erkrankung zu unterstützen, spendeten die Bezirksschornsteinfeger die Einnahmen ihrer Weihnachtsfeier. Die Kaminkehrer veranstalten dabei seit Jahren unter der Leitung von Hans-Anton Bauer eine Tombola. Dafür stiften zahlreiche heimische Unternehmen und Marktpartner der Schornsteinfeger Preise. Die Einnahmen werden dann einer Familie übergeben, „die es gebrauchen kann“, wie der Vorsitzende Jochen Kessler betonte. Zusammen mit seinen Kollegen Roland Schwehn und Marco Dorndorf überraschte er die Dietzhölztaler Familie und überreichte die Einnahmen.

Das Geld werden die Eltern komplett für den Bedarf der beiden Kinder investieren. Zuletzt war die Familie unter anderem mehrfach zu einer so genannten Hörtherapie in Sint-Truiden in Belgien. Sie hatte bei Antonia zu so guten Ergebnissen geführt, dass die Familie bald wieder nach Belgien fahren möchte. Auch dafür soll die Spende verwendet werden, denn die Therapie ist teuer.

Zusätzlich überraschten die befreundeten Familien Müller aus Ewersbach und Weil aus Roth die beiden Kinder mit einer Spende über 1000 Euro. Sie hatten Glühwein, Stockbrot und Würstchen verkauft und die Einnahmen an die Familie weitergegeben.

Eltern kämpfen für die Kinder

Eine weitere Freude für Antonia und John: Die Firma Fliesen Triesch aus Haiger beteiligt sich mit einer großzügigen Spende am behindertengerechten Umbau des Badezimmers.

Die Eltern bedanken sich auf diesem Wege im Namen der Kinder bei allen Spendern für die große Anteilnahme. Um die Therapien für die Kinder weiter zu finanzieren, hofft die Familie weiter auf Spenden und kämpft jeden Tag dafür, den Kindern ein so glückliches Leben wie möglich bereiten zu können.

Mehr über das Schicksal von Antonia und John gibt es auf hope4-antonia-and-john.de.