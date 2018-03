VON KATRIN WEBER

"Schwarze Perlen" glänzen

LANDGESTÜT Vorführungen und Hengstkörungen von Friesenpferden

Dillenburg (s). In einer fast voll besetzten Reithalle haben sich am Sonntag die Friesenhengste dem Publikum präsentiert, die an der Hengstkörung des Friesenpferde-Zuchtverbands (FPZV) teilgenommen haben. Dazu sahen die Besucher Showelemente mit den "schwarzen Perlen".

