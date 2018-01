Schweine graben Rasenplatz um

Von Tobias Manges

Sie durchbrachen den 27 Jahre alten Maschendrahtzaun und verwüsteten die Heimspielstätte des Vereins: Hungrige Wildschweine sorgen dafür, dass der SSC Burg bis zum Saisonende nicht mehr auf dem eigenen Platz spielen kann. Das erklärte der Vorsitzende Dieter Discher.

Mannschaften des SSC müssen auf Hartplatz ausweichen oder bei Nachbarvereinen unterkommen

Denn bevor der umgepflügte Platz wieder hergerichtet werden kann, müsste erst einmal die komplette Umzäunung erneuert werden, was einige Zeit in Anspruch nimmt. Der Kreisoberligist muss sich also bis zum ersten Heimspiel am 4. März gegen die SG Eschenburg nach einem neuen Platz umsehen.

Eine mögliche Alternative würde eigentlich das Sportgelände am Bürgerhaus mit seinem Hartplatz bieten, doch der Pachtvertrag des SSC wurde zum 31. Dezember von der Stadt Herborn gekündigt.

Discher geht allerdings davon aus, dass es sich dabei nur um eine „pro forma“-Kündigung handelt, um die 40 Jahre alten Nutzungsverträge neu zu verhandeln. Das solle in der kommenden Woche geschehen. „Ich bin optimistisch, dass wir eine Einigung mit der Stadt Herborn erzielen und die ersten Spiele der Rückrunde auf dem Hartplatz austragen können“, so der Vorsitzende.

Doch auch dafür wartet noch viel Arbeit auf die Mitglieder des Vereins: Denn der damals schneebedeckte Hartplatz wurde in der Nacht vom 29. auf den 30. Dezember von Unbekannten als Pkw-Schleuderstrecke benutzt. Um auf den Platz zu gelangen, zerstörten die Fahrer die Absperrung und einen Teil der Umrandung. Auch der Hartplatz müsste also erst einmal wieder hergerichtet werden.

Sollte der Hartplatz als Übergangslösung ausscheiden, ist der SSC auf die Sportplätze von Nachbarvereinen angewiesen, um den Spielbetrieb sicher zu stellen. Hierfür könnte das Rehbergstadion in Herborn eine mögliche Lösung sein.

Auf den Verein kommen in jedem Fall gewaltige Kosten zu: Einen neuen Rasenbelag und eine stabile Umzäunung kann der SSC nicht aus eigener Tasche zahlen und ist daher kurzfristig auf Zuschüsse des Verbandes oder der Kommune angewiesen, sagte Kassierer Karl-Heinz Woyczyk: „Wir können leider nicht warten, bis diese Maßnahmen ins Förderprogramm aufgenommen werden. Das würde zu lange dauern.“ Darüber hinaus hat der Verein ein Spendenkonto eingerichtet und hofft auf Sponsoren.

Kontakt: Karl-Heinz Woy­czyk, & (02771) 6344.