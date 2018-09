Senior stürzt einen  Abhang hinunter

Zwei Fußgänger waren gegen 17 Uhr am Heuslers Weiher gegenüber der Isabellenhütte in Dillenburg unterwegs. Während einer Rast stürzte eine der Personen den Abhang herunter. „Der ältere Herr war etwas zu dicht an der Böschung“, sagte ein Polizeisprecher.

Die Feuerwehr war aber schnell vor Ort und brachte den Mann mit einer Schleifkorbtrage in Sicherheit. Er überstand den Schreckmoment laut Polizei unverletzt. (hog)