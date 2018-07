Von Siegfried Gerdau

Serenade begeistert ihre Zuhörer

Kultur Trompetenklasse von Florian Balzer gastiert in der Herborner Stadtkirche

Herborn Mit einer Trompetenserenade haben Musiker der Trompetenklasse von Florian Balzer am Montagabend ihre Zuhörer in Herborn begeistert. Das Konzert fand in der Stadtkirche statt.

