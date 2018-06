Von Siegfried Gerdau

Serenade setzt einen Glanzpunkt

Kultur Erst ziehen alle vom Schlosshof in die Stadtkirche – und in der Pause wieder zurück

Herborn Die Serenade im Herborner Schlosshof hätte am Sonntag pünktlich um 17 Uhr beginnen können, da setze ebenso punktgenau ein Dauerregen ein. Also zogen Akteure und Publikum in die Stadtkirche um – und in der Pause zurück ins Schloss.

