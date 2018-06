Sexueller Übergriff in Dillenburg

Der Vorfall ereignete sich gegen 22.30 Uhr in Höhe des Dillenburger Gymnasiums am Fußweg entlang der B277. Eine Frau aus Dillenburg war auf dem Heimweg, als ein Mann sie im Bereich des Hofgartens in Höhe der Johann-von-Nassau Schule ansprach. Der Mann fragte die Frau in akzentfreiem Deutsch, ob sie etwas Geld verdienen wolle, was die Dillenburgerin vehement verneinte. Die Frau ging dann weiter in Richtung ihrer Wohnung. In Höhe des Gymnasiums trat der Täter erneut an sie heran – dieses Mal von hinten.

Zeugen nach Tat gesucht

Die 52-Jährige erkannte, dass der Täter an seinem Geschlechtsteil hantierte. Sie schrie den Mann an, dass er sie in Ruhe lassen soll. Sofort griff er die Frau an beiden Armen und stieß sie zu Boden. Der Unbekannte versuchte, sich auf die Frau zu setzen, was ihm aufgrund massiver Gegenwehr nicht gelang.

Daraufhin ließ er von der Frau ab und flüchtete. Die 52-Jährige wurde bei dem Angriff leicht verletzt. Da sie während dem Übergriff ihre Brille verlor, konnte sie den Täter nur vage beschreiben. Der Mann soll ein südländisches Aussehen gehabt haben. Er war etwa 30 Jahre alt, schlank, etwa 1,65 Meter groß und hatte sehr kurze schwarze oder dunkelbraune Haare. Bekleidet war er mit einer weiß-rosa karierten kurzen Hose und einem schwarzen Kapuzenpulli. Der Mann soll akzentfrei Deutsch gesprochen.

Hinweise nimmt die Polizei unter (0 27 71) 90 70 entgegen. (hog)