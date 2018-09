Von Katrin Weber

Sich quer durch Europa essen

Bildung Projekt der Gewerblichen Schulen dreht sich um internationale Volksfeste

DILLENBURG Risotto, Köttbullar oder ein Leberkäsebrötchen? Am Dienstag konnten sich die Schüler der Gewerblichen Schulen in Dillenburg quer durch Europa essen: Ein Projekt der Abteilung „Ernährung und Körperpflege“ hatte den Titel „Volksfeste in Europa“.

