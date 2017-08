Siebenjähriger radelt mit Schutzengel

DILLENBURG Einen aufmerksamen Schutzengel hatte ein Siebenjähriger am Mittwoch in der Dillenburger Herwigstraße, der einen Zusammenstoß mit einem BMW relativ unbeschadet überstand.

Mit defekten Vorder- und Hinterradbremsen passierte er gegen 15 Uhr den Fußgängertunnel am Jahnknoten und wollte - vom Gehweg der Dillbrücke aus - die Herwigstraße in Richtung Gewerbliche Schulen überqueren.

Junge prallt gegen Fahrertür eines BMW

Anzeige

Wegen Rotlichts an der Ampel staute sich dort der Verkehr auf den Fahrstreifen in Richtung Bundesstraße. Der Junge manövrierte sein Rad an den haltenden Autos vorbei. Dabei übersah er einen von der Kreuzung herannahenden 5er BMW, deren Fahrerin keine Zeit zum Reagieren blieb. Der Siebenjährige prallte gegen dessen Fahrertür und stürzte.

Eine Rettungswagenbesatzung untersuchte den kleinen Dillenburger und gab Entwarnung. Sein Opa holte ihn von der Unfallstelle ab. Die Schäden an der BMW-Tür belaufen sich auf rund 800 Euro. (red)