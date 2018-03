Sinn bricht am 8. März in die Zukunft auf

Der Infoabend findet im evangelischen Gemeindehaus im Ballersbacher Weg statt. Beginn ist um 19 Uhr.

Die Gemeinde Sinn hatte sich 2017 um Aufnahme in das hessische Dorfentwicklungsprogramm beworben. Im September dann überreichte Staatsministerin Priska Hinz (Grüne) Vertretern der Gemeinde mit Bürgermeister Hans-Werner Bender (parteilos) an der Spitze den Aufnahmebescheid sowie den Förderbescheid, der das Erstellen eines sogenannten Integrierten kommunalen Entwicklungskonzepts (IKEK) finanziell im Wesentlichen trägt.

Die Gemeinde hat für das weitere Vorgehen eine Steuerungsgruppe aus Sinner Bürgern gebildet, deren erste Sitzung im November 2017 stattfand. Ihr gehören außer Bürgermeister Bender interessierte Bürger, Unternehmer und Freiberufler, Vertreter von Vereinen, Kirchen und Politik sowie Mitarbeiter der Verwaltung an.

Nach einem Vergabewettbewerb hat die Gruppe ein Fachbüro ausgewählt, welches die Dorfentwicklung in Sinn fachlich begleitet. Es handelt sich um die Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft (DSK) mit ihrem Büro in Wiesbaden und das Planungsbüro Kubus in Wetzlar, welches den städtebaulichen Teil des Programms betreut. Nach Angaben von Bender hat das Planungsbüro mit Vorbereitungen für das IKEK begonnen. Dabei geht es um das Ermitteln des Bedarfs und das Formulieren von Zielen für eine nachhaltige Entwicklung von Sinn, Edingen und Fleisbach.

Vorhaben erfassen und genehmigen lassen

„Die Gemeinde Sinn und ihre Bürger haben im Dorfentwicklungsprogramm die Möglichkeit, kommunale Vorhaben, Privatmaßnahmen in festzulegenden Fördergebieten und weitere wichtige Zukunftsprojekte fördern zu lassen“, erklärt Bürgermeister Hans-Werner Bender. „Diese Vorhaben müssen jedoch vorher individuell im IKEK erfasst und von der Förderstelle genehmigt werden.“

In der Auftaktveranstaltung wollen sich auch die bisher Beteiligten den Bürgern vorstellen und stehen für Fragen zur Verfügung. Weitere Mitstreiter sind der Gemeinde willkommen.

Info: Ansprechpartner im Rathaus in Sinn ist das Projektbüro Dorfentwicklung, Thomas Klute, (0 27 72) 50 07 16, E-Mail: tklute(at)gemeindesinn.de. (w)