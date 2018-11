So verstehen auch Laien Physik

Bildung Lehrreicher Vortrag von Professor Dr. Markus Thoma am Johanneum-Gymnasium

HERBORN Vom Leben und Forschen in der Schwerelosigkeit hat der Gießener Uni-Professor Dr. Markus Thoma am Johanneum-Gymnasium in Herborn berichtet. Sein Vortrag half auch Laien zu Einblicken in die Physik.

