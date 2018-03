Von Jörgen Linker

"So werden die Menschen aus dem Wald ausgesperrt"

Nabu kritisiert geplantes Waldgesetz / Stellvertretender Landesvorsitzender Marko Dorndorf aus Eibelshausen im Interview

Mountainbiker, Reiter und Rollstuhlfahrer sollen laut Gesetzentwurf in den hessischen Wäldern nur noch so breite und befestigte Wege nutzen dürfen, die auch von Autos befahren werden könnten. Dagegen regt sich seit Wochen Widerstand. Zehntausende Radfahrer protestieren in Internet-Foren. Nun kritisieren auch der Nabu Hessen und der BUND Hessen das Gesetz.

