Sonnhoff gestorben

Am 20. Juni 1977 als Nachfolger von Achim Niehuss gewählt, hat sich der Kasseler Christdemokrat schnell den Respekt der Herborner erarbeitet. Er wurde einer von ihnen, und so war es nur folgerichtig, dass er auch im Ruhestand in Herborn wohnen blieb.

Bernd Sonnhoff war ein lebensfroher Mensch. Er feierte gerne. Weinfest, Matineen, „Blauer Bock“, Herborn lacht zur Fassenacht – als Bürgermeister ließ der Verstorbene dem damaligen Kulturamtsleiter Horst Freimüller alle Freiheiten, Veranstaltungen in die Stadt zu holen und die Lebensfreude zu einem Markenzeichen Herborns zu machen. Auch davon profitiert die Stadt heute noch.

Ihn auf einen „Veranstaltungsbürgermeister“ zu reduzieren, würde der Person Sonnhoffs allerdings nicht gerecht werden. Gegen viele Widerstände setzte er die Fußgängerzone durch. Die Erhaltung der Herborner Kulturdenkmäler war ihm wichtig, und so war Sonnhoff auch ein Motor der Altstadtsanierung.

Der Verstorbene war aber auch ein Krisenmanager. Die Hochwasserkatastrophe 1984 und das Tanklastzugunglück drei Jahre später fielen in seine Amtszeit.

Unter keinem guten Stern stand seine Verabschiedung im September 2001. Sie fiel in die Zeit des Anschlags auf die Twin Towers in New York. Angeblich aus Rücksicht auf die Ereignisse in Amerika wurde damals auf eine würdige Abschiedsfeier und die Ernennung zum Ehrenbürgermeister verzichtet.

2006 wurde das nachgeholt, was der Respekt vor der Leistung Sonnhoffs schon zum Ende seiner Amtszeit geboten hätte: Bernd Sonnhoff wurde zum Ehrenbürger ernannt. Darüber hat er sich sehr gefreut. Wer ihn gekannt hat, wir ihn auch als sympathischen Menschen und guten Gesprächspartner in Erinnerung behalten.