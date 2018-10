Spektakulären Brand sehr schnell gelöscht

Lichterloh in Flammen: Auf einem Balkon im dritten Stock eines Hauses in der Lohrbachstraße 4a in Dillenburg ist am Donnerstagabend ein Feuer ausgebrochen. Dir Ursache ist unklar. Die Wohnung war leer, als die Feuerwehr eintraf, der Brand in drei Minuten gelöscht. (Repro: J. Fritsch)