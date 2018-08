Spiel und Spaß im Stadtpark

Familie Das neunte Herborner Kinderspektakel steigt am Sonntag

Herborn Jahr für Jahr lockt das Kinderspektakel Hunderte von Jungen und Mädchen aller Altersklassen in den Stadtpark im Herzen der Herborner Altstadt. Am Sonntag, 26. August, geht das Fest in die neunte Runde.

