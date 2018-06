Spielen macht wieder Spaß

Sanierung Eibacher Spielplatz hat attraktivere Geräte bekommen

DILLENBURG-EIBACH Die Schaukel auf dem Spielplatz am Holzhäuser Weg in Eibach liegt in der Gunst der Kindergartenkinder auf Platz eins. Sie ist wie eine Kletterkombination und eine Wippe neu. Am Dienstag ist die Anlage offiziell ihrer Bestimmung übergeben worden.

Copyright © mittelhessen.de 2018