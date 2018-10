Sprachenvielfalt am Kronberg

Religion Erster Internationaler Missions- und Gemeindetag mit 250 Teilnehmern

Dietzhölztal-Ewersbach„Salam, Buenos Dias, Herzlich willkommen!“ Grüße in vielen Sprachen sind am Freitag beim ersten Internationalen Missions- und Gemeindetag im Kronberg-Forum in Ewersbach zu hören gewesen.

Copyright © mittelhessen.de 2018