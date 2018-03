Von Holger Kiehl

Stadthallenneubau weiter vorantreiben

POLITIK Deutliche Mehrheit für Erstellung eines Raum- und Nutzungskonzeptes durch ein Fachbüro

Dillenburg Der Magistrat soll die Erarbeitung eines Raum- und Nutzungskonzepts für eine neue Stadthalle in Auftrag geben. Das hat das Stadtparlament am Donnerstagabend mit großer Mehrheit beschlossen und ist damit einen weiteren Schritt in Richtung Neubau gegangen.

