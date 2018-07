Stadtpark wird zum Freiluftkino

Veranstalter des bei Filmfans äußerst beliebten Abends ist die Stadtmarketing-GmbH im Rahmen der Reihe „Kino unterm Sternenzelt“. Der Film hatte sich in einer Abstimmung auf „Facebook“ und unter den Lesern des Herborner Stadtanzeigers durchgesetzt.

Worum geht’s? Kaum hat er den erfolgreichsten Pädagogen-Job der deutschen Kinogeschichte an den Nagel gehängt, muss Elyas M’Barek nun selbst Hausaufgaben machen.

Als chronischer Faulpelz soll er sich plötzlich um einen Teenager kümmern, der unter einem schweren Herzfehler leidet. Das bewährte „Ziemlich beste Freunde“-Prinzip funktioniert auch hier prima. Eine bewegend traurige und befreiend komische Geschichte gleichermaßen – geschrieben vom wahren Leben, überzeugend inszeniert von Marc Rothemund sowie exzellent gespielt von Elyas M’Barek und Kinoneuling Philip Noah Schwarz.

Was nach krassem Kitsch klingen mag, beruht auf der wahren Geschichte von Lars Amend und dem herzkranken Daniel Meyer, die es als Roman zum Bestseller brachte.

Der 107 Minuten lange Film von Marc Rothemund hat die FSK 0, ist also ohne Altersbeschränkung. Die Vorstellung beginnt gegen 21 Uhr, je nach Einsetzen der Dämmerung. Einlass ist ab 20 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf für sechs Euro ausschließlich in der Stadtmarketing-Geschäftsstelle im Bahnhof, wo man sie wochentags zwischen 8.30 und 16.30 Uhr erwerben kann. An der Abendkasse kosten sie acht Euro. Inhaber von Vorverkaufskarten können abends einen separaten Eingang des Stadtparks nutzen.

Wie in den vergangenen Jahren auch empfehlen die Veranstalter den Besuchern, sich Isomatten, Klappstühle oder ähnliche bequeme Sitzmöglichkeiten mitzubringen, da das vorhandene Mobiliar äußerst begrenzt ist. Auch wärmende Decken für den späteren Abend dürften nicht schaden.

Damit niemand Hunger leiden muss, wird ein Pizzamobil-Team den Hunger der Besucher zu stillen helfen. Zudem sind Getränke und Popcorn im Angebot.

Regen schreckt die Veranstalter nicht: Open-Air-Kinonacht auch bei schlechtem Wetter

Die Open-Air-Vorstellung findet auch bei schlechtem Wetter wie leichtem Regen beziehungsweise einzelnen Schauern statt. Lediglich im Falle einer Sturm- oder Unwetterwarnung wird die Veranstaltung abgesagt beziehungsweise abgebrochen.

Besucher sollten in diesem Fall ihre Eintrittskarten aufheben, da entweder eine Ersatzveranstaltung angeboten wird oder gegen Vorlage der Eintrittspreis erstattet wird. (red)