Stärken ausbauen und die Bildung verbessern

Soziales Betreuung in der Neuen Friedensschule sehr gefragt

SINN Im ersten Bildungsbericht des Lahn-Dill-Kreises ist die Bildungsarbeit in den 23 Städten und Gemeinden im Landkreis dargestellt. Der Sinner Jugend- und Sozialausschuss Sinn hat sich am Mittwoch über den Stand in der Glockengießergemeinde informieren lassen.

