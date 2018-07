Standpauke für zwei Steinewerfer

Am Samstag um kurz nach 15.30 Uhr gingen bei der Polizei Anrufe ein, dass von der früheren Bahnbrücke zwischen Eiers- und Eibelshausen Steine auf die Bundesstraße geworfen würden.

Vor Ort schnappte eine Streife dann einen Zehn- und einen Elfjährigen. „Nach einer Standpauke durch die Kollegen“, so ein Polizeisprecher, „wurden die noch nicht strafmündigen Kinder an ihre Eltern übergeben.“

Wer am Samstagnachmittag an besagter Brücke durch Steinwürfe Schäden am Fahrzeug erlitten hat, kann sich unter Telefon (0 27 71) 90 70 bei der Polizei in Dillenburg melden. (w)