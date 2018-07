Stars von Borsody bis Pe Werner

Das bekräftigte Theodor Petera, Vorsitzender des Fördervereins Heimhof-Theater. Katrin Mehlich vom Burbacher Kulturbüro und Martin Horne, der mit seiner Künstleragentur das Heimhof-Theater betreut, haben gemeinsam das Programm für die Spielzeit 2018/19 vorgestellt.

Am 9. September geht es mit der beliebten Filmpalast-Reihe in die neue Spielzeit. Bis Mai steht die Leinwand für alle Liebhaber von Kino-Klassikern immer am zweiten Sonntag im Monat um 18 Uhr im Heimhof-Theater bereit. Aber auch Künstler wie Pe Werner, Klaus Lage, Simon Pearce werden zu Gast sein. Die Siegerländer Kabarettqueen „Daubs Melanie“ wirft in ihrem neuen Kabarettprogramm einen Blick zurück auf die vergangenen 25 Jahre, bis zu ihren Anfängen bei Radio Siegen. Der Herborner Autor Steffen Ziegler – Mitarbeiter von Radio Siegen – wird im Heimhof-Theater aus den Bänden I und II seines Romans „Keltenkind“ lesen, die im Oktober erscheinen werden.

Im Oktober wird der MGV „Germania“ Lützeln gemeinsam mit dem Singkreis Hickengrund sein Können mit einem vielseitigen Repertoire von Volksweisen und Gospels bis hin zu populären Gesangsstücken unter Beweis stellen. Der Chor „Klangfarben“ Anzhausen wird im März auf der Bühne swingen, rocken und grooven. Bereits im September steht „Vocapella“ auf der Bühne und verspricht nicht nur Gänsehautmomente, sondern auch Angriffe auf die Lachmuskeln.

Besinnlich wird es, wenn der Musicalstar Thomas Borchert, unter anderem bekannt als Graf von Krolock aus „Tanz der Vampire“, auf die Bühne kommt. Er stellt sein Programm „Borchert beflügelt“ vor.

Jördis Tielsch wird mit ihrem Violinspiel und ihrer markanten, kräftigen und doch warmen Stimme im April mit dem Programm „Karussell des Lebens“ zu Gast sein. Auf der Bühne werden außerdem die Impro-Schauspieler von „Improvisite“ und das Comedy-Talent Tino Bomelino stehen.

Die Stummfilmkomödie „Der General“ von und mit Buster Keaton wird im Oktober auf der Bühne des Heimhof-Theaters live vom Pianisten, Komponisten, Moderator und Bühnenkünstler Markus Schimpp vertont.

Der Meeresbiologe, Forschungstaucher und Naturfotograf Uli Kunz berichtet in Zusammenarbeit mit Greenpeace in seiner Live-Fotoshow „Leidenschaft Ozean – Abenteuer in der Tiefe“ von außergewöhnlichen Expeditionen in die Tiefen unseres blauen Planeten.

Die junge schottische Musikszene kann man hautnah mit „Highland Blast“ im November erleben. Und für hochprozentige Fans der schottischen Kultur gibt es außerdem die Möglichkeit, an einem Whisky-Tasting teilzunehmen.

Nach fünf Jahren kehrt Suzanne von Borsody auf die Bretter des Heimhof-Theaters zurück. Mit ihrer unverwechselbaren sanften und gleichzeitig rauen Stimme wird sie zusammen mit dem Duos „Azul“ zu hören sein.

Mit Texten aus „Samt und Seide“ und einer kraftvollen und energiegeladenen Stimme kommt Jule Neigel im Januar ins Heimhof-Theater.

Zuvor streut Pe Werner zur Weihnachtszeit „Ne Prise Zimt“ in ihr hörgenussreiches Konzertprogramm und widmet sich augenzwinkernd deutschen Weihnachtsritualen. Klaus Lage kommt dann am 15. Februar auf die Wasserscheide.

Auch für die Jungen und Mädchen wird es wieder viele Veranstaltungen geben

Das Kabarett wird in der neuen Spielzeit wieder zahlreich durch Künstler wie Matthias Brodowy, Rene Sydow und Anny Hartmann vertreten sein.

Und natürlich wird auch für die Kleinen einiges geboten: Am zweiten Advent feiert „Der Kleine Rabe Socke“ gemeinsam mit den Theaterbesuchern Weihnachten. Im März fliegt „Karlsson vom Dach“ mit einem „Heissa Hoppssassa“ in das Kinderzimmer des siebenjährigen Lillebror und erlebt mit ihm spannende Abenteuer.

Den Abschluss der kommenden Spielzeit bildet wieder das Theaterfest, bei dem sich im zweijährigen Rhythmus Mitglieder, Freunde und Theaterliebhaber zu einem netten Abend in gemütlicher Runde treffen.

Im Programmheft finden sich noch viele weitere Angebote. „Mit diesem Veranstaltungs-Mix setzen wir uns dafür ein, ein buntes und vielfältiges Kulturprogramm mit zahlreichen regionalen, aber auch mit national bekannten Künstlern anbieten zu können“, sagte Theodor Petera.

Karten gibt es in der Geschäftsstelle des Heimhof-Theaters im Burbacher Rathaus und unter (0 27 36) 5 09 68 50 sowie per E-Mail unter kontakt(at)heimhoftheater.de. Weitere Informationen unter www.heimhoftheater.de (red)