Steffen Keiner kauft für 281,27 Euro ein

AKTION Breidenbacher gewinnt bei „Wetz durch den Petz“ die Einkaufstour durch den Rewe-Markt

DILLENBURG Beim 27. „Wetz durch den Petz“ hat es in diesem Jahr Steffen Keiner „erwischt“. Der Breidenbacher durfte am Mittwochabend zwei Minuten lang im Rewe-Markt in Dillenburg einkaufen, ohne am Ende bezahlen zu müssen.

