Von Jörg Weirich

Steinbruchlaster machen Ärger

POLITIK Herborner Umweltausschuss vertagt Abstimmung über Erweiterungswunsch

HERBORN Das Betriebsgelände der HBM Asphalt GmbH sei zu klein, weswegen sie es vergrößern möchte. Das sagt deren Geschäftsführer Stefan Pfuhl. Warum das so ist, das hat er am Mittwoch bei einem Ortstermin des Herborner Bauausschusses am Seelbacher Steinbruch erläutert.

Copyright © mittelhessen.de 2017