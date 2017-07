Von Christoph Weber

"Steinseifer-Brücke" wird saniert

VERKEHR Untere Hauptstraße wird zur Sackgasse / Abriss führt zu einspuriger Löhrstraße

Haiger Wegen des Abrisses des Radio-Adam-Gebäudes, der Sanierung der Aubachbrücke in Höhe des ehemaligen Café Steinseifer und der Verlegung von Gas- und Wasserleitungen kommt es in den nächsten Monaten in der Haigerer Innenstadt zu Verkehrseinschränkungen.

