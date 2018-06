Von Holger Kiehl

Stolberg-Schule zieht in Container

SANIERUNG Provisorische Unterbringung für circa 18 Monate „Auf den Löhren“

Dillenburg Die „i-Männchen“ wird die Juliane-von-Stolberg-Schule nach den Sommerferien noch in ihrem Gebäude in der Maibach begrüßen. Im Herbst zieht die Grundschule dann für voraussichtlich 18 Monate in Container um.

Copyright © mittelhessen.de 2018