Von Christoph Weber

Strafe für Serieneinbrecher bleibt

Gericht Bei neun Taten 2895 Euro erbeutet und 28 848,91 Euro Schaden angerichtet

Dillenburg/Herborn/Limburg Am Landgericht in Limburg hat am Donnerstag eine Berufungsverhandlung gegen zwei wegen einer Einbruchsserie verurteilte Angeklagte nach einer halben Stunde geendet, weil beide Seiten ihre Berufungen zurückzogen.

