Straßenbeiträge einfrieren

Die drei Fraktionen wünschen sich die Aussetzung der zur Zeit gültigen Straßenbeitragssatzung. Darüber hinaus fordern sie von der Verwaltung schnellstmöglich den Entwurf „einer bürgerfreundlichen, moderaten Beitragssatzung“.

In diesem Jahr werden zunächst einmal zwei Straßen saniert, weitere folgen nächstes Jahr

Hierbei zielt der Antrag auf wiederkehrende Gebühren „oder ähnliche mögliche Modelle“. Hintergrund, so FWG-Fraktionsvorsitzender Rainer Binde, ist der Gedanke der Landesregierung, dass die Kommunen ihre Bürger nicht an den Kosten der Straßenerneuerung beteiligen müssen. Da in Kürze Straßenerneuerungen anstehen, bei denen die Anlieger zum Teil erhebliche Kostenanteile zahlen müssen, soll das aktuelle Regelwerk „eingefroren“ und durch eine reformierte Satzung ersetzt werden.

Demnächst sind die Haigerer Hauptstraße und die etwa 700 Meter lange Straße „Selmbach“ in Langenaubach in der Planung. Im kommenden Jahr folgt die Steinbacher Straße im gleichnamigen Stadtteil und die Schlesische Straße in Haiger. 2020 sind die Scheidstraße in Allendorf, die Turmstraße in Weidelbach sowie „Obertor“ in der Kernstadt an der Reihe. (cw)