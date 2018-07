Streckenkontrolleur findet skelettierten Arm im Gleis

POLIZEI Am Dienstag sollen Leichenspürhunde anrücken

Auf diesem Streckenabschnitt bei Sinn ist am Montag ein skelettierter Arm gefunden worden.(Foto: Weirich)

SINN Schaurige Entdeckung an den Bahngleisen durch das Dilltal: Gegen 10 Uhr erreichte die Polizei am Montag die Information, dass ein Streckenkontrolleur der Deutschen Bahn auf einem Abschnitt der Strecke in Sinn einen abgerissenen Arm gefunden habe.