Streife erwischt Dietzhölztaler Biker

In den Mittagsstunden baten die Polizisten den „Moped-Fahrer“, einen Blick auf dessen Führerschein werfen zu dürfen. Diesen Wunsch konnte der Mann aber nicht erfüllen, denn ein solches Papier besaß der Mann aber überhaupt nicht. Dass an dem Zweirad montierte Kennzeichen gehörte darüber hinaus auch nicht zu dem Motorrad des Zweiradfahrers. An diesem falschen „Nummernschild“ hafteten zu allem Überfluss auch noch ein fremdes Siegel und eine fremde TÜV-Plakette. Weil sich zudem Hinweise auf einen Diebstahl ergaben, wurde das Motorrad vorsorglich sichergestellt.

Drogentest bestätigt Verdacht der Polizisten

Damit war die Pechsträhne des Bikers noch nicht zu Ende, denn den geschulten Augen der Beamten blieb nicht verborgen, dass der 31-Jährige irgendwie berauscht zu sein schien. Dies erwies sich nach einem Drogentest auch rasch als richtig, so dass es noch mit zur Polizeiwache ging, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Den zum Fußgänger degradierten 31-Jährigen erwartet jetzt ein Verfahren wegen mehrerer Verkehrsverstöße gegen das Strafgesetzbuch, das Straßenverkehrsgesetz und das Pflichtversicherungsgesetz. (red)