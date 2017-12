Streuwagen fährt in Hauswand

Ein Streuwagen ist am Sonntag in Donsbach gegen eine Hauswand gekracht. (Symbolfoto: Wof/dpa)

Dillenburg-Donsbach Mindestens 20 000 Sachschaden sind entstanden, als am Sonntagmorgen ein Streufahrzeug in ein Haus in der Donsbacher Ruderstalstraße fuhr.