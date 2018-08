Süße Töne im „Herbstlabyrinth“

Seit 2002 tritt der gebürtige Engländer auf Festivals und Rockkonzerten auf. Im Jahr 2008 hatte er mit seinem Album „Individual Chakra Toning Quartz Crystal Bowls” weltweiten Erfolg. Sein Werk „Quartz Crystal Bowls – Shamanic Healing and Ritual Soundscapes” bildet die Basis für die Live-Konzerte in der Breitscheider Schauhöhle.

Vor dem Konzert Höhlenführung

Bereits im Juli trat Cory im „Herbstlabyrinth“ auf. „Die Shows waren etwas Besonderes. Die Temperaturen in Deutschland erreichten so hohes Niveau, dass es eine super Alternative war, einige Zeit in der kühlen Höhle zu verbringen. Es war ein tolles Gefühl, mit einem tollen Publikum die Shows maximal zu genießen“, sagt Cory begeistert.

Nach dem Abstieg in die Höhle werden die Besucher von Höhlenführern durch die Knöpfchenhalle geführt. Anschließend beginnen die Konzerte. Um festes Schuhwerk und warme Kleidung wird gebeten. Einen Klappstuhl oder eine Isomatte als Sitzgelegenheit sind ebenfalls von Vorteil.

Karten für 16 Euro gibt es unter anderem auf www.schauhöhle-breitscheid.de und in der Musicbox Dillenburg unter (0 27 71) 2 44 67. (red)