Süßes zu Ostern: Von Eiern, Hasen und Lämmern

Regionalmuseum Monika Rheinganz-Schreiner sammelt historische Backformen / Ausstellung sonntags bis zum 25. März

Eschenburg-Eibelshausen Die neue Ausstellung „Süßes zu Ostern – Zuckerhasen-, Schokoladen- und Backformen” ist am Sonntag im Heimatmuseum in der Marktstraße in Eibelshausen eröffnet worden.

Copyright © mittelhessen.de 2018