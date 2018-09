Von Katrin Weber

THW übt mit Großaufgebot

Rettungsdienst Acht Jugendgruppen haben in Frohnhausen ihre Zelte aufgeschlagen

DILLENBURG-FROHNHAUSEN Auf dem Übungsgelände des Kreises in Frohnhausen haben acht Jugendgruppen von Ortsverbänden des Technischen Hilfswerks (THW) in der Regionalstelle Gießen an dem erstmals angebotenen „Regional-Jugendlager“ teilgenommen.

