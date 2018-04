Von Katrin Weber

TV Dillenburg wird 175 Jahre alt

JUBILÄUM Das Geburtstagskind feiert das ganze Jahr über / Sportgala als Höhepunkt

DILLENBURG Der TV 1843 Dillenburg (TVD) gehört zu den ältesten Turnvereinen in Hessen. In den kommenden Monaten feiert er sein 175-jähriges Bestehen. Einer der Höhepunkte ist die große Jubiläums-Sportgala am 22. September, für die der Kartenvorverkauf läuft.

