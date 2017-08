Von Christoph Weber

Talbrücke Kalteiche wird ersetzt

Straßenbau Ab Herbst wird an dem 352 Meter langen Hohlkastenkonstrukt gearbeitet

Haiger-Kalteiche „Die Karawane zieht weiter“ könnte man die Sanierungsarbeiten an der Sauerlandlinie beschreiben. Während in Dillenburg noch an der Marbachtalbrücke gearbeitet wird, beginnt im Herbst der Austausch der Talbrücke Kalteiche.

