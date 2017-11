Talbrücke Rälsbach wird gesprengt

Zwischen den A45-Anschlussstellen Siegen-Süd und Wilnsdorf werden in den nächsten Jahren die beiden Talbrücken Rinsdorf und Rälsbach ersetzt. Die Nordhälfte der Rälsbachbrücke wird am Sonntag gesprengt. Deshalb wird die Autobahn zwischen 10.30 und 13 Uhr komplett gesperrt. (Foto: C. Weber)